سحر نصر: الاستثمار في الإنسان المصري على قمة أولويات الرئيس السيسي

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع على قمة أولوياته الاستثمار في الإنسان المصري من خلال تطوير منظومة الرعاية الصحية، وجذب التمويل التنموي والاستثمارات إلى هذا القطاع الهام، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لمحاربة الميكروبات والتهديدات الوبائية من خلال خطة وطنية شاملة للإصلاح الصحي، تم وضعها وتنفيذها بالتشاور مع البنك الدولي، الشريك التنموي الاستراتيجي لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة حول حماية الصحة العالمية بعنوان "المقاومة الميكروبية والتهديدات الوبائية"، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المنعقدة حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من مسؤولي البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزيرة، خلال الجلسة، أن من أهم ملامح التطوير المنجز في مصر، هو تطوير قاعدة بيانات عن صحة السكان، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي يتم استخدامها بشكل فعال لوضع وتنفيذ خطط الدولة في مجال الرعاية الصحية، لفائدة المواطنين المصريين.

وطالبت الوزيرة، مجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، بالاستمرار في تعزيز دورهما الريادي في دعم الدول الأفريقية في مكافحة التهديدات الوبائية.

وأشاد الحضور من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، خلال الجلسة، بالإنجازات التي حققتها مصر فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في قطاعي التعليم والصحة وعلى رأسها الاستثمارات في الرعاية الصحية.

وأشاروا إلى أنه يأتي على رأس هذه المبادرات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس السيسي، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي، ومكافحتها.

كما قامت مصر بنقل تجربتها في مكافحة الأمراض المزمنة إلى عدد كبير من الدول الأفريقية، التزاما بدورها الريادي في تنمية القارة الأفريقية، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة في القارة والبلدان النامية عموما، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، بحسب البيان.

كما شاركت الوزيرة، في جلسة عن طموح الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلبية لدعوة من صندوق النقد الدولي، بحضور جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وسونيل جون، رئيس شركة بيرسون كون آند وولف- الشرق الأوسط، الرائدة عالميا في مجال الاتصال والعلاقات العامة.

وقالت سحر نصر، إن طموح الحكومة يتسق مع طموح الشباب في الحصول على الوظائف، وتحسين الدخول والحصول على الخدمات، وأدى التطبيق الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لخفض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أقل معدل في السنوات العشرة الأخيرة، بعد توسع الدولة في الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، كثيفة العمالة.

وأضافت أنه تم أيضا تهيئة بيئة الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في قيادة الاقتصاد وخلق الوظائف، وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق مبادرة "فكرتك شركتك" لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم لمشروعات سريعة النمو.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تركز على جذب الاستثمارات عالية القيمة المضافة، التي توفر وظائف لائقة بالشباب، ومنح حوافز للشركات التي تقوم بالتدريب وإنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب للعمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المرتبطة ببناء الإنسان، في مجالي الصحة والتعليم، ما يؤدي في النهاية لتحسين حياة المواطنين المصريين، خاصة الشباب.