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    البنوك اللبنانية تغلق أبوابها غدًا بسبب الاحتجاجات

    11:21 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    البنوك اللبنانية تغلق أبوابها غدًا بسبب الاحتجاجات

    جمعية المصارف اللبنانية

    القاهرة- مصراوي:

    قالت جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأحد إنها البنوك اللبنانية ستظل مغلقة غدًا الاثنين بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

    وتتصاعد موجة المظاهرات التي اندلعت في لبنان في الأيام الأخيرة، بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، وما وصفوه بالفساد في البلاد.

    وتأسست جمعية البنوك في لبنان في عام 1959، وكل بنك مدرج في القائمة للبنوك التي أنشأها بنك لبنان (البنك المركزي) الحق في الانضمام إلى جمعية كعضو نشط، بناء على طلبها.

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