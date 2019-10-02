أسعار الدولار ترتفع في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 6 بنوك عاملة في مصر، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر سعره في 4 بنوك أخرى عند مستوى تعاملات الصباح.

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار 3 قروش، ليسجل 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك البركة قرشين، ليسجل 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأجنبية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية 3 قروش ليسجل 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي قرشا ليسجل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشين للشراء و3 قروش للبيع، إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر، عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك كريدي أجريكول عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.