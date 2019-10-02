ننشر قائمة أكبر 10 بنوك من حيث عدد عملاء المشروعات الصغيرة بنهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حصل مصراوي على نسخة منه، عن قائمة 10 بنوك صاحبة أكبر عدد عملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة بإجمالي عدد 86.3 ألف عميل حتى نهاية يونيو الماضي، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مطلع 2016 بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، تتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة، و7% لتمويل المشروعات المتوسطة للآلات والمعدات، و12% لتمويل المشروعات المتوسطة لرأس المال العامل.

وتشمل قائمة الـ10 بنوك المتصدرة في تمويل المشروعات الصغيرة بالترتيب من الأكبر من حيث عدد العملاء إلى الأقل، بحسب بيانات المركزي، كالتالي:

تصدر البنك الأهلي الترتيب بعدد عملاء بلغ 47.6 ألف عميل، وجاء بنك مصر في الترتيب الثاني بعدد 17.6 ألف عميل، فيما جاء بنك قطر الوطني الأهلي بالمركز الثالث بعدد عملاء بلغ 6817 عميلا، بينما جاء بنك الإسكندرية في المركز الرابع بعدد عملاء بلغ 3867 عميلا.

واستحوذ بنك القاهرة على المركز الخامس بعدد عملاء بلغ 3447 عميلا، وجاء البنك الزراعي المصري في المركز السادس بعدد 1874 عميلا، فيما جاء البنك التجاري الدولي في المركز السابع بعدد 1681 عميلا، والبنك العربي الأفريقي في المركز الثامن بعدد 1421 عميلا.

وجاء بنك المصرف المتحد في المركز التاسع بعدد عملاء للمشروعات الصغيرة بلغ 1109 عملاء، وأخيرا جاء بنك عَوده في المركز العاشر بعدد عملاء بقيمة 842 عميلا.