بقيمة تصل لـ800 جنيه.. أسعار الحديد تتراجع في شركتي العشري والمراكبي

كتبت- منار الرخ:

واصلت مصانع الحديد تخفيض أسعارها، بداية من الشهر الجاري، وخفضت شركتا العشري والمراكبي سعر الطن بقيمة تصل إلى 800 جنيه، بحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، لمصراوي.

وقال إن مصانع العشري والمراكبي أرسلت للتجار أسعار شهر أكتوبر الجاري منخفضة، حيث وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 10600 جنيه، مقارنة بـ11400 جنيه، مطلع سبتمبر الماضي، تسليم أرض مصنع.

وأضاف الدجوي أن سعر حديد العشري انخفض إلى 10500 جنيه مقابل 11300 جنيه للطن الواحد.

وقال الدجوي إنه رغم الانخفاض في الأسعار، منذ بداية الشهر، فالسوق لا تزال تعاني من حالة ركود، بسبب انتظار بعض المستهلكين انخفاض الأسعار مجددًا، بعد صعودها مستويات كبيرة، خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الدجوي أن باقي المصانع ستتجه لتخفيض الأسعار، لكن لم يتم تحديد الأسعار النهائية حتى الآن، متوقعًا مزيدًا من التراجع في أسعار الحديد، خلال الأيام المقبلة.

وخفضت شركة عز للحديد أسعارها، أمس الأول، لتصل إلى 11290 جنيها لطن الحديد الأطوال، مقابل 11890 جنيها للطن أول سبتمبر، وسعر طن حديد اللفائف 10890 جنيها، بحسب ما قاله الدجوي، كما خفضت شركتا السويس وبشاي أسعار الحديد بداية من الشهر الجاري.