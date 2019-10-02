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    إيرادات مصر من السياحة تسجل قفزة كبيرة في آخر 3 سنوات (إنفوجرافيك)

    03:37 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    إيرادات مصر من السياحة تسجل قفزة كبيرة في آخر 3 سنوات (إنفوجرافيك)

    السياحة

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    أظهرت بيانات البنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد تراجع ملحوظ في عام 2015-2016، بسبب حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015.

    وارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 233.7% مقارنة بعام 2015-2016، مسجلة أعلى مستوى لها في سنة مالية، وفقا للبيانات المتاحة، عند 12.6 مليار دولار، وفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي.

    وتشهد حركة السياحة وأعداد السياح الوافدين لمصر زيادات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وقالت رانيا المشاط وزيرة السياحة لوكالة بلومبرج، منذ أيام، إن العام الماضي شهد أداء جيدا في قطاع السياحة، وأن أعداد الوافدين زادت بنسبة 30%، متوقعة أن تسجل الأعداد نفس نسبة الزيادة خلال 2019.

    ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي، تطور إيرادات السياحة خلال آخر 4 سنوات مالية، بعدما أعلن البنك المركزي أحدث البيانات عن العام المالي الماضي، أمس الأول.

    تطور إيرادات السياحة في مصر خلال آخر 4 سنوات

    البنك المركزي طائرة الركاب الروسية سيناء السياحة

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