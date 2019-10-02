المصرف المتحد يمد ساعات العمل بجميع فروعه حتى الثالثة عصرا

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد، في بيان اليوم الأربعاء، مد ساعات العمل بجميع فروعه الـ62 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية إلى الساعة الثالثة عصرا بدلا من الثانية، لاستقبال العملاء وتقديم كافة الخدمات والحلول المالية والبنكية لهم.

وقال المصرف إن مد ساعات العمل بالفروع يستهدف التيسير على العملاء، وتمكينهم من الوفاء بكافة الخدمات المالية في التوقيت المناسب لهم.

وقالت رحاب عزمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والصيرفة الإسلامية بالمصرف، إن قرار مد ساعات العمل حتى الساعة الثالثة عصرا جاء استجابة لنتائج استطلاع الرأي الدوري الذي يقوم به المصرف لتقييم الخدمات البنكية والمالية المقدمة للعملاء، حيث جاء القرار بناءً على طلب أكثر من 80% من العملاء بمختلف المحافظات.

وأضافت أن استطلاع الرأي السنوي تناول قياس مدى جودة الخدمة المقدمة بالفروع ومواعيد العمل، فضلا عن قنوات التواصل مع العملاء، كما تناول آراء العملاء عن المنتجات الجديدة التي يطرحها المصرف المتحد سواء كانت منتجات تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة.

وذكرت رحاب عزمي أن المصرف خصص جزءا من استطلاع الرأي لقياس الخدمات الإلكترونية ومدى تفاعل الجمهور معها من حيث طبيعة الخدمة وسهولة استخدامها ومميزاتها من ناحية توفير الوقت والجهد، خاصة أن المصرف افتتح مؤخرا هذا العام ثاني فروعه الرقمية بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر في سبتمبر الماضي.

وكان المصرف افتتح أول فرع للخدمات الرقمية في عام 2017 بفرع نادي الصيد، حيث لدى المصرف خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في افتتاح مزيد من الفروع الرقمية في المستقبل، بحسب رحاب.

وأشارت رحاب إلى أنه يتم إجراء هذا الاستطلاع مباشرة مع العملاء، سواء من خلال التواجد المباشر بالفروع أو من خلال مركز الاتصال.

ويقدم المصرف المتحد الخدمات البنكية لعملائه طوال أيام الأسبوع حتى الثامنة مساءا من خلال فروع جاليريا مول في الشيخ زايد، ونادي جزيرة الورد بالمنصورة، بحسب البيان.