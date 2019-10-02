ماجد الفطيم تفتتح كارفور في مول سيتي سنتر ألماظة باستثمارات 210 ملايين جنيه

القاهرة- مصراوي:

افتتحت ماجد الفطيم، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة أحدث متاجر كارفور هايبرماركت في سيتي سنتر ألماظة باستثمارات تبلغ 210 ملايين جنيه.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إطلاق أحدث خدمات وتقنيات التسوق مثل "Scan&Go" و"فاليه ترولي" الجديدتين في عالم التسوق والتجزئة في مصر.

وبحسب البيان، تتيح خدمة "Scan&Go" للعملاء التمتع برحلة التسوق ودفع قيمة منتجاتهم من خلال خطوات بسيطة عند أقسام الدفع المخصصة للخدمة دون الحاجة إلى الانتظار للدفع بالطرق التقليدية.

كما يوفر المتجر الجديد خدمة التسوق "فاليه ترولي"، والتي تمكن المتسوقين من ترك مشترياتهم داخل المتجر من أجل توصيلها إلى منازلهم في الوقت المناسب لهم.

وقال هيرفيه ماجدييه، مدير العمليات في مصر والسعودية والكويت وعمان والبحرين لدى ماجد الفطيم للتجزئة، إن كارفور لديه خطة توسعية طموحة في مصر، ويمثل افتتاح المتجر الجديد في سيتي سنتر ألماظة خطوة جدية ضمن هذه الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف أن الشركة تعمل على تعزيز استثماراتها من أجل خدمة شريحة أكبر من العملاء في جميع المحافظات، كذلك تعمل الشركة في توفير أحدث التقنيات لتسهيل عملية تسوقهم وجعلها أكثر راحة ومرونة.

ووفقا للبيان جرى تجهيز كارفور الجديد بمجموعة من الثلاجات الحديثة التي تتميز بتوفير عال للطاقة، كما أطلقت كارفور أحدث مجموعة من الحقائب الصديقة للبيئة في المتجر.

ويمتد متجر كارفور الجديد على مساحة 8500 متر مربع في الطابق الأول من المجمع التجاري، ويتميز بموقع استراتيجي وبنية تحتية مناسبة للعملاء حيث يمكنهم الوصول إليه بسهولة تامة.

ويمثل الافتتاح الجديد خطوة هامة ضمن استراتيجية ماجد الفطيم التوسعية في السوق المصري، حيث كانت قد أعلنت الشركة التعاون مع الحكومة المصرية من أجل افتتاح 100 متجر جديد.

وتواصل الشركة تعزيز استثماراتها خلال السنوات القادمة لتكون أقرب إلى عملائها الذين يبلغ عددهم 35 مليون عميل في مصر، وتلتزم بالعمل على تطوير تجربتهم التسويقية، بحسب البيان.