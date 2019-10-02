الاستثمار تبحث مع شركات بريطانية تعزيز نوعية فرص الاستثمار بأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع 15 شركة من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة في مصر، استغلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية التي تستضيفها لندن في يناير 2020، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز نوعية فرص الاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة.

جاء لقاء الوزيرة مع الشركات البريطانية ضمن فاعليات المنتدى البريطاني الأول للمستثمرين البريطانيين، والذي نظمته السفارة البريطانية بالقاهرة، بحضور جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وشارك في المنتدى كبار المستثمرين مثل شركة استرا زينيكا، وBP مصر، وجلاكسو سميثكلاين، وبنك إتش إس بي سي، وفودافون مصر، وشركة Shell، ويونيليفر، وذلك من أجل مناقشة خططهم الاستثمارية المستقبلية، وتحديد سبل تحسين مناخ الأعمال في مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قارة أفريقيا والتي تحتاج لبنية أساسية.

وقالت إن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لذلك فهي نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، منها قوانين الاستثمار، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات، وسوق رأس المال.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى التوسع في مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين.

ودعت الوزيرة، الشركات البريطانية للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2019" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من أفريقيا، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وقال سفير بريطانيا لدى القاهرة: "بصفتها المستثمر الأكبر بمصر، حرصت المملكة المتحدة على إنشاء قناة تواصل مع الشركات البريطانية الرائدة من خلال منتدى المستثمرين البريطاني".



وأشادت الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، بجهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر، وتحسين البنية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، بحسب البيان.

وأكدت الشركات حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في رأس المال البشري في مجالي التعليم والصحة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة ومشروعات النقل، بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية.

وأشار ممثلو الشركات البريطانية إلى أن طفرة التعديلات التشريعية الاقتصادية التي قامت بها مصر كان لها دور كبير في زيادة الاستثمارات البريطانية، وتربع بريطانيا على صدارة الدول المستثمرة في مصر.

وقال إيان جراي، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إن الغرفة تقوم بعرض تجارب نجاح الشركات البريطانية العاملة في مصر على الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار بالخارج.

وأضاف أن مصر وجهة عظيمة للاستثمار ليس فقط بسبب حجم السوق الكبير والاتفاقيات التجارية والاستثمارية العديدة، ولكن أيضا بسبب وجود فرص عظيمة للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، التي توسعت فيها الحكومة المصرية، وفقا للبيان.

وقال أشرف بكري، العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق، إن شركته نجحت في مضاعفة الصادرات نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يخلق فرصا كبيرة لزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر بغرض التصدير للأسواق الأفريقية.

وأشار شريف الخولي المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة "أكتيس" للاستثمار المباشر، إلى رغبة المستثمرين البريطانيين في الاستثمار في مجال التعليم في الفترة المقبلة.