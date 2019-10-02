البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز فتح شهية الشركات العالمية للتوسع بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن نجاح القطاع في زيادة إنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي فتح شهية الشركات العالمية للتوسع في أنشطتها في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور سيريل جان نون السفير الألماني لدى القاهرة، التعاون بين الجانبين في صناعة البترول والغاز، بحسب البيان.

وقالت الوزارة، إن اللقاء بحث الموقف الحالي لأنشطة الشركات الألمانية العاملة في مصر بمشروعات الطاقة والبترول والغاز والوقوف على أنشطة الشركات الألمانية خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، ومشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد الملا خلال اللقاء على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تنفيذ مشروعها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا الشأن.

وأضاف الوزير أن اللقاء بحث أنشطة الشركات الألمانية العاملة في مصر وخاصة نشاط شركة فينترشال ديا ومشروعاتها بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس التي تم توقيعها مؤخرا مع هيئة البترول بالإضافة إلى مخططات الشركة للعمل في القطاع رقم 10 بمنطقة دمنهور الأرضية والذي فازت به في المزايدة العالمية الأخيرة لشركة إيجاس.

وقال الوزير، إن استراتيجية وزارة البترول تتمثل في إعطاء أولوية لاستخدام الغاز في تنمية المناطق العمرانية الأكثر احتياجا بالإضافة إلى الاستمرار في تأمين الإمدادات للسوق المحلي وتوجيه كميات من الفائض لمشروعات البتروكيماويات التي تحقق القيمة المضافة من ثروات مصر.

وقال السفير الألماني، إن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مشروعات مشتركة ناجحة للطاقة والغاز حتى أصبحت الشركات الألمانية أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر في قطاع الطاقة.