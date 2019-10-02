مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم على خطوط "طيران الإمارات" (صور)

كتب- عبدالقادر رمضان:

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، طائرة خطوط طيران الإمارات، الإيرباص A380 وهي أكبر طراز لطائرات ركاب تجارية في العالم لأول مرة في مصر.

وقالت شركة طيران الإمارات إنها أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى مصر.

وتعتزم طيران الإمارات استخدام الطائرة ذات الطابقين لخدمة رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال هذا الطراز العملاق، بحسب ما قالته الشركة.

وغادرت طائرة الإمارات A380 الرحلة "اي كيه 928"، مطار دبي الدولي في الساعة 8:18 صباحاً، ووصلت إلى القاهرة في الساعة 10 صباحاً. وسوف تقلع من مطار القاهرة الدولي في الساعة 1:15 بعد الظهر لتصل إلى دبي في الساعة 6:45 مساءً.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن الشركة تشغل حاليا 21 رحلة أسبوعيا للقاهرة.

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 عدد 426 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

ويتاح لركاب الدرجة الأولى خدمات "الشاور سبا" على متن الطائرة واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال الأعمال.