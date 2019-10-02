أسعار الذهب تنخفض عالميا مع جني الأرباح بعد صعود كبير

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع جني مستثمرين للأرباح بعدما ارتفع المعدن الأصفر بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، إن ذلك يأتي بفعل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدروها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% الي 1475.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش.

وسجلت الأسعار أقل مستوى في نحو شهرين عند 1485.50 دولار أمس الثلاثاء بعدما صعدت بما يصل إلى 1% خلال الجلسة.

وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1481.90 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز، إن أسعار الذهب تأثرت "إيجابا" ليل أمس الثلاثاء ببيانات القطاع الصناعي، ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح هذا الصباح.

وأضاف لو، أنه في ضوء المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، يظل الذهب من أصول الملاذ الآمن القوية.

وتراجع نشاط التصنيع بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته في أكثر من عشر سنوات في الوقت الذي تضغط فيه التوترات التجارية المستمرة على الصادرات مما يثير مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد ويثير توقعات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التيسير النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 17.23 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 % إلى 872.02 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1647.86 دولار للأوقية.