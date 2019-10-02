صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء
10:28 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
كتبت- دينا خالد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 14523 نقاط.
وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع أمس الثلاثاء، بنسبة 1.68% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14496 نقطة.
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