صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 14523 نقاط.

وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع أمس الثلاثاء، بنسبة 1.68% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14496 نقطة.