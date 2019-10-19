المجالس التصديرية تشارك في معرض بيزنكس 2019

كتبت- منال المصري:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة المجالس التصديرية في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019" تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان.

وقالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن معرض بيزنكس يعتبر منصة هامة لجميع مقدمي الخدمات الصناعية أو الاستثمارية أو التصديرية، كما يقدم أفكار تسويقية جديدة مثل "الفرنشايز".

ويشارك في المعرض عدد من المجالس التصديرية، وهي الأثاث والمفروشات والهندسية والغزل والمنسوجات والغذائية والملابس الجاهزة والكيماوية.

وأوضحت مها، أن "بيزنكس 2019" يوفر مساحة خاصة بـ"بيزنكس أكسبورت زون"، وهذه مساحة نعرض فيها كل المنتجات المصرية التي تصنع بجودة عالية وتستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية ويتم تصديرها.

وأشارت مها، إلى أن حجم الصادرات غير البترولية لمصر حتى الآن 28 مليار دولار ونأمل أن يكون هناك زيادة ملحوظة خلال العامين القادمين.

وأضافت مها، أن المجالس التصديرية تشارك في معارض دولية متعددة خارج مصر يكون الهدف منها التسويق للمنتجات المصرية، وبالنسبة للصناعات الهندسية، ستشارك في الكثير من المعارض الدولية بالصين و دبي خلال الفترة المقبلة.