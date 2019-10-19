معرض "كيه": دول الخليج تنتج 15% من حجم الإنتاج العالمي من البلاستيك

القاهرة- وكالات:

قال المشاركون في معرض "كيه" الدولي، أكبر معرض للبلاستيك بالعالم، المنعقد حاليا في مدينة "دوسلدورف" الألمانية، إن دول الخليج العربي تنتج مايزيد على 30 مليون طن من البلاستيك سنويا، ويمثل حجم إنتاجها من البلاستيك 15% من حجم الإنتاج العالمي.

وتوقعت دراسة عرضت بالمعرض أن تنمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 5 و6% في المتوسط خلال العقد المقبل.

وذكرت دراسة للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات أن 85% من إنتاج دول الخليج من البلاستيك يصدر للخارج، مشيرة إلى أن قطاع إنتاج البلاستيك قطاع صناعي واعد بدول الخليج، يحقق أرباحا بمليارات الدولارات، ويوظف 160 ألف شخص.

وتشارك الإمارت والسعودية والكويت ومصر ولبنان في معرض "كيه" الدولي، والذي انطلق الأربعاء الماضي ويستمر حتى يوم 23 أكتوبر الجاري، ويجمع 2200 شركة عالمية ورائدة في إنتاج البلاستيك من 165 دولة على مستوى العالم لعرض منتجاتها وعملياتها، على مساحة 178 ألف متر مربع.

وقالت بترا كالمان، مدير وحدة البلاستيك والمطاط في شركة "ميسي دوسلدورف " المنظمة للمعرض، إن المعرض يستقطب مايزيد على 40 ألف زائر يوميا للتعرف على أحدث الآلات المصنعة للبلاستيك، والتعرف على مستجدات هذه الصناعة عالميا.

وعرضت شركات ألمانية مشاركة في المعرض روبوت متخصص في صناعة البلاستيك، كما تم عرض آلة لتصنيع البلاستيك تعد الأطول والأضخم عالميا.

ويتيح المعرض التعرف على أحدث التطورات والاتجاهات والتواصل مع الخبراء في مجال صناعة البلاستيك، إضافة لمناقشة القضايا المعاصرة التي تواجه صناعة البلاستيك والمطاط.