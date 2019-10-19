مجلس الصناعة للتكنولوجيا ينظم دورة تدريبية لممثلي 10 دول إفريقية

كتبت- دينا خالد:

نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة الصناعة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ومركز تدريب التجارة الخارجية دورة تدريبية لمدة أسبوع في مجال النظم اليابانية للجودة والإنتاجية بمشاركة 18 متدربا يمثلون 10 دول إفريقية، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وقالت حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن هذا البرنامج التدريبي تم تنظيمه وفقا لاستراتيجية الوزارة ورؤية الدولة نحو ضرورة التواصل وتبادل الخبرات ودعم أشقائنا في القارة الأفريقية بكافة الأنشطة والعلوم البحثية والتكنولوجية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للمنتجات.

وأضافت حنان، أن هذه الدورة تهدف إلى الارتقاء بمستويات الجودة والانتاجية بالمصانع المصرية بالتعاون مع الخبرات اليابانية.

وقال أيمن الدغيدي، مدير مركز تحسين الجودة والإنتاجية، إن هذا البرنامج تضمن التدريب النظري والعملي من خلال إجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية لزيادة القيمة المضافة للتدريب وإعطاء المتدربين الأفارقة كل ما يلزمهم لاكتساب المهارات ومعرفة النظم التي ستساعدهم على الارتقاء بمستوى منتجات بلادهم ومن ثم زيادة قدرتها التنافسية محليا ودوليا.