  • عاجل:أسبوع التقلبات والأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثة أيام المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    بنك SAIB يخفض سعر الفائدة 3% على شهادة العائد الثابت لـ 3 سنوات

    11:11 ص السبت 19 أكتوبر 2019
    بنك SAIB يخفض سعر الفائدة 3% على شهادة العائد الثابت لـ 3 سنوات

    بنك SAIB

    كتبت - منال المصري:

    خفّض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أسعار الفائدة بنسبة 3% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت آجال 3 سنوات، بحسب مسؤول خدمة العملاء بالبنك.

    وقال مسؤول خدمة العملاء، لمصراوي، إنه تم خفض الفائدة على الشهادة إلى 11% بدلًا من 14% للعائد الشهري وكذلك على العائد ربع سنوي إلى 11.25% بدلًا من 14.25%.

    وأوضح أن البنك بدأ في إعادة تقديم الشهادة ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت بداية من الأسبوع الماضي بعد إيقافها شهرين متتاليين عن العمل عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في أغسطس الماضي.

    وكان البنك المركزي خفض الفائدة 2.5% في آخر اجتماعين للسياسة النقدية بواقع 1.5% في أغسطس الماضي و 1% في سبتمبر الماضي.

    كما يقدم بنك الشركة المصرفية العربية شهادة ادخارية ذات عائد متغير لآجال 3 سنوات بفائدة 11.75% عائد يومي، و12.25% عائد شهري و13% للعائد ربع السنوي.

    بنك SAIB الشركة المصرفية العربية أسعار الفائدة الشهادة الادخارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان