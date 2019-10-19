بنك SAIB يخفض سعر الفائدة 3% على شهادة العائد الثابت لـ 3 سنوات

كتبت - منال المصري:

خفّض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أسعار الفائدة بنسبة 3% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت آجال 3 سنوات، بحسب مسؤول خدمة العملاء بالبنك.

وقال مسؤول خدمة العملاء، لمصراوي، إنه تم خفض الفائدة على الشهادة إلى 11% بدلًا من 14% للعائد الشهري وكذلك على العائد ربع سنوي إلى 11.25% بدلًا من 14.25%.

وأوضح أن البنك بدأ في إعادة تقديم الشهادة ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت بداية من الأسبوع الماضي بعد إيقافها شهرين متتاليين عن العمل عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في أغسطس الماضي.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 2.5% في آخر اجتماعين للسياسة النقدية بواقع 1.5% في أغسطس الماضي و 1% في سبتمبر الماضي.

كما يقدم بنك الشركة المصرفية العربية شهادة ادخارية ذات عائد متغير لآجال 3 سنوات بفائدة 11.75% عائد يومي، و12.25% عائد شهري و13% للعائد ربع السنوي.