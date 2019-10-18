رسميًا.. كريستين لاجارد رئيسًا جديدًا للبنك المركزي الأوروبي

القاهرة- مصراوي:

اختار قادة الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي اليوم الجمعة، مديرة صندوق النقد الدولي السابقة، كريستين لاجارد، رئيسًا جديدًا للبنك المركزي الأوروبي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تبدأ لاجارد عملها الجديد في الأول من نوفمبر المقبل.

وستعمل لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي لمدة 8 سنوات غير قابلة للتجديد، وستكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقالت لاجارد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرًا لقادة الاتحاد الأوروبي لاختياري كرئيسا جديدا للبنك المركزي الأوروبي بداية من نوفمبر المقبل، اتطلع لأن أعمل مع فريق عمل البنك المتميز لنبقى الأسعار في المنطقة الأوروبية مستقرة والبنوك آمنة".

وعملت لاجارد مديرة لصندوق النقد الدولي لمدة أعوام، قبل أن تعلن استقالتها من المنصب في يوليو الماضي بسبب ترشحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وكانت لاجارد تعمل من قبل وزيرة للخزانة الفرنسية.