تراجع الريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع؟

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني خلال تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.90 جنيه للشراء و18.04 للبيع مقابل 17.81 جنيه للشراء و18.02 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.63 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع، مقابل 19.81 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع.

وفي المقابل تراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 53.03 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع مقابل 53.13 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.29 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، مقابل 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.39 جينه للشراء و4.43 جنيه للبيع مقابل 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال القطري ليسجل 4.25 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع مقابل 4.27 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع أمس.