مصلحة الضرائب تعلن انتهاء مشكلاتها مع نقابة المرشدين السياحيين

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب انتهاء المشكلة القائمة بين مصلحة الضرائب ونقابة المرشدين السياحيين، بحسب بيان من المصلحة اليوم الجمعة.

وقال حسين خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التي نظمتها النقابة المرشدين السياحيين لمناقشة البروتوكول المبرم بين النقابة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وبين مصلحة الضرائب المصرية، إنهم حريصون على حل كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي.

وأضاف أن المشكلة كانت تتعلق بفئة ليست قليلة وتمثل ما يقرب من 8 آلاف مرشد سياحي.

وقال حسين إن البروتوكول الذي تم توقيعه مرضي للطرفين فنحن لسنا مصلحة جباية ولكننا مصلحة إيرادية تسعى للحصول على حقوق الدولة من خلال دفع الضرائب العادلة والمرضية لكافة الأطراف.

وأضاف أن الضرائب تعود على كافة المواطنين في شكل خدمات ومشاريع تنموية مختلفة.

وبحسب حسين فإن توقيع هذا البروتوكول لا يعني مخالفة للقانون واللائحة ولكنه يأتي في إطار التسهيل، مشيدا بدور الغرفة وشركاتها في المساعدة في تحصيل مستحقات الدولة والخزانة العامة من الضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة على المرشدين السياحيين.

وقال رئيس المصلحة إنه سيعقد ندوات للتوعية الضريبية لقانون ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق البروتوكول في كافة المحافظات للمرشدين السياحيين.

وبحسب السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، فإن موعد تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالمرشدين السياحيين سيكون فإنه سيتم تقديم الإقرار الضريبي عن الشهر الذي تمت فيه المعاملة خلال شهرين متتالين للشهر الذي تمت فيه المعاملة.

وأضاف أنه إذا لم يقم بأي معاملة خلال الشهر لا يقدم إقرارًا ضريبيًا عن هذه الفترة، موضحا أن المصلحة ستقوم باستخراج شهادات التسجيل لمزاولي خدمة الإرشاد السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال صقر إن البروتوكول ألزم الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

وأضاف أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع لهذه اللجنة.

يذكر أن مصلحة الضرائب وقعت بروتوكول تعاون مع غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، بشأن ضريبة القيمة المضافة والذي بدأ تطبيقه بالفعل في الأول من أكتوبر الجاري.

وبنص الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة.