الصندوق العربي للإنماء يدعم المرحلة الثانية لمصرف بحر البقر بـ 248 مليون دولار

كتبت- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إن الوزيرة، سحر نصر اتفقت مع الصندوق العربي للإنماء على دعم المرحلة الثانية لمشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 248 مليون دولار.

ووفقًا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة فإن بعثة من الصندوق ستصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل لانهاء الاتفاق على استكمال دعم المشروع.

ويعد المشروع هو الأكبر على مستوى العالم بطاقة 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة، بحسب البيان.

وأضاف أن المشروع يساهم في تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان ويخلق 40 الف فرصة عمل جديدة.

وذكر البيان أن سحر نصر التقت عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي المقامة حاليًا في واشنطن.

وقال البيان إن مشروع مصرف بحر البقر يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميًا.

وكان المشروع قد أعلن دعمه للمرحلة الأولى للمشروع بقيمة 230 مليون دولار.

وقال سحر نصر في البيان إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية.

وبحسب نصر يهدف المشروع إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية خاصة فى شبه جزيرة سيناء.

وأضافت كما يهدف إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي)، وهذا من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وتتوقع سحر نصر أن يساهم المشروع في حوالي 40.2 ألف فرصة عمل تنقسم إلى 35.2 عمالة دائمة تخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل عمالة مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به.

وقالت سحر نصر إن الحكومة تضع أولوية للمشروعات التى تساهم في تحسين حياة المواطنين، مشيرة إلى أهمية أن تتضمن المشروعات المستقبلية قيمة مضافة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص.

ونقل البيان عن عبد اللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، دعم الصندوق لجهود الرئيس السيسي وما يحققه من انجازات غير مسبوقة لتنمية سيناء وخاصة مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وهو ما يدفع الصندوق لزيادة دعمه لهذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة في تنمية هذه المنطقة.

وبحسب الحمد فإن إجمالي المشروعات التي دعمها الصندوق العربي في مصر نحو 63 مشروعًا في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والري والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية بقيمة 5 مليارات دولار.