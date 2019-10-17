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    لأول مرة.. الشركة القابضة المعدنية تقدر القيمة العادلة لأسهمها

    05:41 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    لأول مرة.. الشركة القابضة المعدنية تقدر القيمة العادلة لأسهمها

    القابضة المعدنية تقدر القيمة العادلة لأسهمها

    كتبت- شيماء حفظي:

    وقع مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقدا لتقدير القيمة العادلة لسهم الشركة، مع محمد سالم حمدي رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستشارات المالية.

    وبحسب بيان من الشركة القابضة، اليوم الخميس، تبدأ شركة فينكورب بموجب هذا العقد في تقييم سهم الشركة القابضة اعتبارا من تاريخ استلام البيانات والمعلومات والمستندات ولمدة أربعة أشهر.

    وقال مدحت نافع، إن شركة فينكورب ستقوم بتقدير القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بهدف دخول بنك الاستثمار القومي مساهما في رأسمال الشركة القابضة في إطار عملية مبادلة مديونية قديمة على الشركة القابضة.

    وكانت الشركة القابضة أعلنت بتاريخ في 7 يوليو الماضي عن مناقصة محدودة لاختيار أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في تقييم الشركات، والتي تقدم لها 6 شركات، وأصدرت لجنة البت قرارها بتاريخ 4 سبتمبر بفوز تحالف فينكورب للاستشارات المالية لكونه الأفضل فنياً ومالياً، بحسب البيان.

    القيمة العادلة للسهم القابضة المعدنية فينكورب للاستشارات المالية
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