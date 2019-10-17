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    وزير الاقتصاد الألماني: اتفاق البريكست ضوء في نهاية النفق

    03:48 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    وزير الاقتصاد الألماني: اتفاق البريكست ضوء في نهاية النفق

    وزير الاقتصاد الألمانيبيتر ألتماير،

    القاهرة – وكالات:

    قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن في المفاوضات حول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بصيص ضوء في نهاية النفق".

    وأضاف ألتماير، في تصريحات اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين، أن مثل هذه الاتفاقية تفتح فرصة لإمكانية الحد من التأثيرات السلبية التي يتم التخوف منها بسبب البريكست بالنسبة للاقتصاد الألماني أيضا.

    ولكن الوزير الاتحادي أشار إلى أنه لايزال يتعين موافقة البرلمان البريطاني أولا.

    يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أعلن في وقت سابق اليوم أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

    وكتب يونكر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاتفاق الجديد "عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

    وأوصى يونكر القمة الأوروبية المقررة اليوم في بروكسل بالمصادقة على الاتفاق الجديد.

    بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني بريكست بروكسل الاتحاد الأوروبي بريطانيا

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