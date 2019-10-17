نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك ينضم لتحالف ترايد كلوب

كتبت منال المصري:

انضم نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك لتحالف ترايد كلوب، الذي تم إطلاقه رسميا في مطلع أكتوبر الجاري، بلندن من المجموعة البنكية بانكو سانتندير بحسب بيان صادر عن المجموعة اليوم الخميس.

وتضم هذه الشبكة الدولية المحدثة بمبادرة من مجموعة بانكو سانتندير 14 بنكا شريكا في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا، والتي تواكب المقاولات في أنشطتها التجارية الدولية.

وتغطي هذه المنصة الرقمية التي تضم أكثر من 16 ألف مقاولة عضو من خلال تبادل المعلومات بين منصات شبكة البنوك و65% من مسارات التجارة الدولية و46 دولة، مستهدف أن تصل إلى نسبة %90 ومليون عضو مع حلول 2022.

ويعتبر التجاري وفا بنك عضوا مؤسسا لهذا التحالف والمجموعة البنكية الوحيدة في شمال إفريقيا التي تنخرط في هذه الدينامية.

وتشمل قائمة البنوك الـ 14 كل من بانكو سانتندير، التجاري وفا بنك، و نورديا ( دول الشمال)، و أوروبنك ( اليونان)،و كريدي أجريكول فرنسا، وبنكو BPM (إيطاليا)، والبنك التجاري لأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)،و CIMB (ماليزيا)، و MUFG (اليابان)، ورويال بنك أوف كندا ، وانديستريال بنك أوف كوريا (كوريا الجنوبية)، وسيام كوميرسيال بنك (تايلاند) ستاندارد بنك (جنوب إفريقيا) و مجموعة KBC بلجيكا.

ويتيح نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك لعدد 3 آلاف عضو إمكانية تحديد شركاء تجاريين مفترضين وربط علاقات العمل بين المشترين والموردين في جميع قطاعات النشاط عبر العالم.

كما يمكن لأعضاء النادي تحديد فرص التصدير والاستيراد و كذا التوصل بمقترحات الأعمال التي تدرها منصة تحالف ترايد كلوب وتحسين المواءمة القبلية لفرص الشراكة و تبسيط مناهج تنفيذ المعاملات ؛ ودعم محلي وتحليل الأسواق وشركاء تجاريين وطلب عروض دولي وتدبير المراسلات وتحليل العملات.