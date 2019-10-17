"جنوب الوادي" تتفق مع شركة بريطانية على تجميع بيانات جيوفيزيقية بالصعيد

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة "TGS" البريطانية، على ملحق عقد المشروع المشترك لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق البرية بجنوب مصر، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019" بالإسكندرية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، وقع العقد محمد عبد العظيم رئيس جنوب الوادي القابضة، مع نائب رئيس شركة "TGS" البريطانية، وذلك لبدء المرحلة الأولى من المشروع، والتي تغطي مساحة 150 ألف كيلو متر مربع.

وعقب التوقيع، أكد عبد العظيم أن المشروع سيوفر بيانات وافية عن التراكيب الجيولوجية والأحواض الترسيبية بمناطق صعيد مصر البرية، للمساهمة في وضعها على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وطرح مزايدات عالمية جديدة في هذه المناطق.

وأوضح أن المشروع يقوم على استخدام تقنيات تطبق للمرة الأولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شركة "أوستن بريدجبورث ABI"، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2019، وأن يستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2020.

وقال عبد العظيم، إن استخدام تلك التقنيات بالمناطق البكر الواسعة بجنوب مصر والتي تتجاوز مساحتها نصف مليون كيلومتر مربع، يستهدف إمداد شركات البحث بالبيانات اللازمة لتقييم تلك المناطق والأحواض الترسيبية بها، مما يسهل لشركة جنوب الوادي طرحها في مزايدات مستقبلية.

وأضاف أن استخدام هذه التقنيات يساعد في تقليل فترات الاستكشاف وتقليل المخاطر الناتجة عنه، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتلك المناطق.

وشهدت مراسم التوقيع حضور مكثف من العديد من الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف، والتي أثنت على الجهود المبذولة في المشروع والتقنيات المستخدمة به، وفقا للبيان.

كما وقعت شركة جنوب الوادي القابضة اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لإلحاق عدد من العاملين بالشركة للحصول على ماجيستير الأعمال التنفيذي "MPA".

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد وتأهيل القيادات الوسطى بالشركة وتمكينهم من الأدوات العلمية والمعرفية اللازمة للإدارة في إطار تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث الذي تتبنى تنفيذه وزارة البترول والثروة المعدنية، وبما يعد ترجمة لرؤية طارق الملا وزير البترول لإعداد الكوادر الشابة للمناصب القيادية مستقبلاً ولصقل مهاراتهم وإمكاناتهم إداريا وفنيا.

وأكد رئيس شركة جنوب الوادي، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار منحة التدريب الممولة من شركات البحث العاملة في جنوب مصر، بما يؤدي إلى الاستفادة من تلك المنح من خلال برامج دراسية وعلمية وفقا لأحدث النظم التعليمية المطبقة لإعداد قيادات شابة قادرة على الإدارة طبقا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة عالميا.