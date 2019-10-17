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    مشاركة واسعة من قيادات البنوك بمصر باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

    01:58 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    مشاركة واسعة من قيادات البنوك بمصر باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

    قيادات مصرفية باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

    كتب- منال المصري:

    يشارك عدد من مسؤولي الجهاز المصرفي المصري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن "اجتماعات الخريف"، والتي بدأت منذ يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

    ويشارك في الاجتماعات طارق عامر محافظ البنك المركزي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، وحازم حجازي نائب رئيس البنك، وشريف علوي العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي، وحسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس.

    وتناقش الاجتماعات موضوعات تتعلق بالآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، حيث تتزامن مع حدوث مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، ووسط توترات ناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية.

    صندوق النقد واشنطن اجتماعات الخريف طارق عامر
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