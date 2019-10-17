السيسي للمسئولين: "مش عاوز حد يجامل باسمي.. أنا عمري ما جاملت مخلوق"

كتب – محمود مصطفى:

كرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحذيره للمسئولين والمصريين من اتباع أسلوب المجاملة، وقال خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى في كلية طب القوات المسلحة، الذي عقد صباح الخميٍس، بمركز المنارة بالتجمع الخامس: "من فضلكم مش عاوز حد يجامل باسمي".

وأضاف الرئيس، مخاطبا المصريين: "أوعوا تفتكروا إن النجاح طريقه سهل، لو جاملت حد هيفضل متخيل إن مفيش طريق للنجاح غير المجاملة"، متابعا "من فضلكم لتالت مرة بقولها ع الهوا: والله والله والله عمري ما جاملت مخلوق وأنا في الجيش".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الأولي طب - في كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.

وطالب الرئيس بعدم المجاملة في أي أمر يتعلق بالعمل العام داخل الدولة، مشددا على أن "المجاملة تساوي الفساد". وأشار إلى ميكنة الاختبارات في الكليات خلال عامين من الآن للحد من المجاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.