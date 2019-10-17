بنك عوده يطرح شهادات ادخارية ثلاثية بعائد سنوي يصل إلى 14%

كتبت- منال المصري:

قال بنك عوده، في بيان اليوم الخميس، إنه طرح شهادات ادخارية جديدة بالجنيه المصري بأجل 3 سنوات، للعملاء، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 14%.

وأضاف البنك أن دورية صرف العائد على الشهادات ستكون وفقا لما يختاره العميل حسب احتياجاته ما بين شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، على أن يختلف العائد الممنوح وفقا لدورية الصرف المحددة.

وذكر أنه يمكن شراء الشهادة من قبل العملاء الأفراد من المصريين أو شراؤها بأسماء أبنائهم القصر كوسيلة للاستثمار، كما يمكن للأجانب أيضا شراء الشهادة.

وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده - مصر، إن هذه الشهادة تمنح صاحبها عائدا ثابتا طوال مدتها، بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية شراء الشهادة تتطلب شرط حد أدنى للشراء، وعدم إمكانيه الكسر إلا بعد 6 أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة.

ووفقا للبيان، يمكن لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها لما يصل إلى 90% من قيمة الشهادة لإصدار بطاقة ائتمانية، والحصول على قرض شخصي وحتى تمويل شراء سيارة.

وأشار البنك إلى أن طرح هذه الشهادات يأتي هذا في إطار جهوده لجذب شريحة جديدة من العملاء خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال طرح العديد من الخدمات والمنتجات المتنوعة المناسبة لجميع الأطياف خلال الفترة الحالية.