مصر الجديدة للإسكان تختار "إتقان جروب" لتأجير الشولاند بحديقة الميريلاند

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على العرض الفني والمالي المقدم من شركة إتقان جروب للتطوير والتنمية العقارية، لتأجير الشولاند وحديقة ألعاب الطفل بحديقة الميريلاند.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن 5 شركات متخصصة تقدمت بعروض مالية وفنية لتأجير لتأجير الشولاند وحديقة ألعاب الطفل بحديقة الميريلاند بعقد محدد المدة، للاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، وحديقة ألعاب أطفال).

وأوضحت أن مجلس الإدارة وافق على عرض شركة إتقان جروب، بقيمة إيجارية شهرية تبلغ نحو 1.5 مليون جنيه.

وكانت الشركة طرحت مزايدة علنية لتأجير منطقة الشولاند وحديقة ألعاب الأطفال بحديقة الميريلاند، لمدة 9 سنوات.

وتجري شركة مصر الجديدة، أعمال تطوير حديقة المريلاند، والتي تقع على مساحة 25 فدانا، حيث تضمن عمل المرافق الكاملة للحديقة، فضلا عن عمل ممرات للجري والمشي «تراك»، وإضافة 1600 شجرة جديدة.

وافتتحت الشركة، العام الماضي، المرحلة الأولى من تطوير الحديقة، وتنتظر افتتاح المرحلة الثانية.