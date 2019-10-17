الشرقية للدخان تقر توزيع أرباح للمساهمين وزيادة الحافز اليومي للعمال

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة جنيه للسهم، كما أقر مجلس الإدارة زيادة الحافز اليومي للعمال.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن الجمعية العامة قررت الموافقة على اقتراح توزيع كوبون نقدي بقيمة جنيه للسهم عن أرباح العام المالي 2018-2019، بقيمة إجمالية 2.25 مليار جنيه.

وقررت الجمعية تأجيل صرف 40 قرشا من قيمة الكوبون لمدة 3 أشهر على أن يتم صرفه في يناير 2020، وأن تكون حصة العاملين 225 مليون جنيه، وبما لا يجاوز مجموعة أجورهم الأساسية السنوية.

واعتمد مجلس إدارة الشركة، في انعقاده عقب الجمعية، قرارات اجتماع الأربعاء 10 أكتوبر، بزيادة "الهدف اليومي" أو الحافز لجميع العاملين بالشركة 10 جنيهات، يتم تطبيقها من بداية الشهر الجاري.

وبحسب ما قاله عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة الشرقية للدخان، لمصراوي، فإن مجلس الإدارة ملتزم بتلك القرارات من واقع الاتفاق السابق.

وكان مجلس إدارة الشركة، اجتمع لدراسة مطالب العمال، وأصدر 7 قرارات لاحتواء الأزمة لتي أدت إلى توقف جزئي في مصانعها لمدة 5 أيام، قبل أن يعود العمال للعمل.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة توجيه إدارة الشركة بالتعاون مع اللجنة النقابية والإدارة التنفيذية بوضع نظام جديد للحوافز يكفل إثابة العمال المجتهدين مع تمييز العمال المتميزين، وربط الحوافز بالأهداف الإنتاجية والبيعية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من الشهر التالي مع اعتماد مجلس الإدارة، بحسب نتائج الاجتماع، الذي أوصى الشركة بتوفير بيئة العمل التي تكفل تحقيق أهداف الإنتاج والبيع.

وتضمنت قرارات الاجتماع، دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق النظام التكميلي.

كما قررت الشركة، استيعاب العمالة المؤقتة والتوب سيرفس بما يقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

كما تضمنت القرار تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة، طبقا لمعايير وضوابط محددة وعلى أن يكون في نفس مكان عملها الأصلي فقط وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.

والشرقية للدخان، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في السوق المحلي.