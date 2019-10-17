5 بنوك خاصة تخفض أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة

كتبت- منال المصري:

عدلت بعض البنوك الخاصة أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة الملاكي بنسبة تتراوح بين %1 إلى 3% خلال آخر شهرين، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في آخر اجتماعين للسياسة النقدية.

وأدى قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.5% في آخر اجتماعين بواقع 1.5% في أغسطس الماضي، و1% في شهر سبتمبر الماضي إلى تراجع الفائدة على القروض الشخصية بالبنوك لتتماشى مع قرار المركزي.

وكان بنكا الأهلي ومصر، قررا خفض الفائدة على قرض السيارات بين %0.5 إلى 1% بداية الشهر الجاري.

وتتباين نسبة خفض الفائدة من بنك إلى آخر حسب سياسة كل بنك ونوعية عملائهم، والمزايا المقدمة على قروض السيارات.

وتحدد البنوك شروط تمويل السيارات مثل نسبة المصاريف الإدارية، وقيمة القرض، وفترة سداد القرض، ونسبة الفائدة، والحد الأدنى للدخل الشهري للعميل، وسن العميل عند الحصول على القرض وتسديد آخر قسط من القرض.

ويعرض مصراوي جميع شروط قرض السيارات الملاكي الجديدة في أهم 5 بنوك خاصة بعد خفض الفائدة عليها مؤخرا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

نسبة الفائدة: 9% إلى 9.4%

قيمة القرض: 20 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى

فترة السداد: من 6 أشهر إلى 5 سنوات

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض

السن: 21 سنة إلى 60 عاما

الراتب: 1500 جنيه كحد أدنى في الشهر

نسبة التمويل: تصل 80% من إجمالي قيمة السيارة

بنك فيصل الإسلامي:

نسبة الفائدة: 15.75%

قيمة القرض: تصل 500 ألف جنيه كحد أقصى

فترة السداد: من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1% إلى 2%

السن: من 21 عاما إلي 60 عاما كحد أقصي

الراتب: 1500 جنيه كحد أدنى شهريا

نسبة التمويل: 75% من إجمالي قيمة السيارة

بنك البركة:

نسبة الفائدة: من 16% إلى 19%

قيمة القرض: تصل لمليون جنيه كحد أقصى

فترة السداد: من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى

المصاريف الإدارية: من 1% إلى 2%

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما

الراتب: 3 آلاف جنيه كحد أدنى

نسبة التمويل: 80% من إجمالي قيمة السيارة

البنك العربي الأفريقي الدولي:

نسبة الفائدة: 18% إلى 19.5%

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى

فترة السداد: من عام إلى 7 سنوات

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما

الراتب: 3 آلاف جنيه الدخل الشهري كحد أدنى

نسبة التمويل: تصل 90% من إجمالي قيمة ثمن السيارة

بنك اتش اس بي سي:

نسبة الفائدة : 17% إلى 19.5%

قيمة التمويل: 1.25 مليون جنيه كحد أقصى

فترة السداد: من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى

الراتب: 3 آلاف جنيه.

نسبة التمويل: تصل 90% من إجمالي قيمة ثمن السيارة.