في اليوم العالمي للفقر.. 1.3 مليار شخص يعاني من "فقر متعدد الأبعاد"

القاهرة- مصراوي:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، تقريرا عن مؤشرات الفقر خلال العام 2017-2018، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وقال التقرير، إن 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر "متعدد الأبعاد" حول العالم، وفقا لـ"مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لعام 2019" الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 101 دولة تمت دراستها (من بينها 31 دولة بدخل قومي منخفض و68 بدخل متوسط و2 بدخل قومي مرتفع).

وقال الجهاز، إنه باستخراج مؤشرات الفقر من نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك في مصر، ارتفعت نسبة الفقر الكلي 4.7 نقطة مئوية خلال العام 2017-2018، إلى 32.5% بسبب إجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وأشار البيان إلى انخفاض نسبة الفقر في إقليم الوجه القبلي ليصل إلى 51.9% في بحث 2017-2018 مقابل 56.7% عام 2015، بسبب زيادة الاهتمام باقليم الصعيد، بينما شهدت باقي الأقاليم ارتفاعا نسبيا في نسبة الفقر.

وقال البيان، إن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة للفقر لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدرا للدخل.

كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها على الرغم من زيادة الدعم بأنواعه (الغذاء - التعليم-الطاقة) إلا أنه تزيد مع زيادة حجم الأسرة، بحسب البيان.

وذكر بيان المركزي للإحصاء، أن مؤشرات الفقر تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم، حيث يعد انخفاض المستوى التعليمي هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، الذي تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم.

وبحسب بحث الدخل والإنفاق، بلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2% في 2017-2018 مقابل 11.8% لمن حصل على شهادة جامعية، وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 20.1%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 22.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد إعدادية 34.4%، و38.3% للشهادة الإبتدائية، و33% لمن يحملون شهادة محو الأمية.

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