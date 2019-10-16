رئيسة اتحاد المستثمرات العرب تفتتح مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي

كتبت- منار الرخ:

افتتحت هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي باسم مصر إلى أفريقيا.

وقالت إنه من الضروري دعم المرأة اقتصاديا والاستفادة من قدراتها لدعم نمو البلدان، العربية والأفريقية.

وأضافت أنه سيتم البدء في تنفيذ خطوات إيجابية في مشروع الصحة والتدريب في أفريقيا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجوي التخصصي.

واشارت هدى، انه سيتم التوجه للاستثمار في نيجريا بناءا على دعوة خاصه من رئيس جمهورية نيجيريا، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم.

وأكدت على أهمية التوجه للتعاون العربي الأفريقي في مجال السياحة خاصة السياحة العلاجية والاستشفائية والتعليمية بناء على الاتفاقيات والبرتوكولات التي تم توقيعها مع عدة جامعات ومراكز دولية .

واعلنت هدى عن إقامة المؤتمر القادم لاتحاد المستثمرات العرب فى بلجيكا ومؤتمر فى نيجيريا العام القادم 2020 وذلك في إطار التعاون الدولي وتفعيلا لأعمال المؤتمر ومساندة أفريقيا للتأكيد على دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية .