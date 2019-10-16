معرض "بيزنكس" يتوقع إبرام صفقات بقيمة 300 مليون جنيه (حوار)

متري: نتوقع 12 ألف زائر و800 مليون جنيه قيمة الصفقات على هامش المعرض

مدير المعرض : شركات الأغذية والملابس المصرية لديها فرصة قوية للتوسع خارجيا

كتب- محمد علاء الدين:

يتوقع معرض بيزنكس للفرنشايز عقد صفقات بقيمة 300 مليون جنيه خلال النسخة الثانية من المعرض، بحسب ما قاله جورج متري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة ومدير معرض بيزنكس في حوار مع مصراوي.

وتوقع مترى أن يساعد المعرض، في توقيع الشركات مزيد من الصفقات بعد انتهاء المعرض والتوسع في الأسواق الخارجية.

وإلى نص الحوار...

-ما هي صناعة الفرنشايز بشكل مبسط؟

الفرنشايز ببساطة هي الحصول على وكالة علامة تجارية ناجحة، ويمكن تطبيقها من خلال 4 طرق، بينها الحصول على وكالة علامة تجارية ومساعدتها في التوسع من خلال فروع يملكها الوكيل، أو التوسع بالشراكة بين صاحب العلامة التجارية ومن له حق الوكالة، أو الحصول على حق وكالة علامة تجارية والتوسع بها بأسواق خارجية، أو المشاركة في أصول علامة تجارية معينة واستثمار هذه المشاركة في التوسع بالعلامة التجارية بأسواق جديدة.

كيف يساعد المعرض في نمو صناعة الفرنشايز ؟

تعتبر صناعة الفرنشايز نموذج مصغر لطريقة بدء "بيزنس"، حيث تجمع العلامة التجارية بالمستثمر والأسواق المستهدف التوسع بها ومقدم الخدمات مثل الخدمات اللوجستية والتكنولوجية، ومقدمي التصاريح الحكومية من هيئات وجهات حكومية مختلفة، وهو ما نعمل على تقديمه من خلال معرض بيزنكس والذي يجمع كل من له علاقة بصناعة الفرنشايز تحت سقف واحد.

ونحن في المعرض ولمدة 3 أيام، نجمع مختلف الأضلع المشتركة في صناعة الفرنشايز، سواء مصانع مصرية وشركات مصرية تستهدف التوسع خارج مصر، وعلامات تجارية أجنبية تبحث عن فرصة لدخول السوق المصري، إضافة إلى مناطق لوجيستية تصنيعية وعقارات تجارية وإدارية، فضلا عن مشاركة جهات تمويلية من بنوك وصناديق استثمار وجهات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يضم المعرض مختلف مقدمي الخدمات المرتبطة بتطوير الأعمال مثل شركات التسويق والاستشارات القانونية، بالاضافة الى الجهات الحكومية المرتبطة بالصناعة مثل وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان.

هذه هي النسخة الثانية للمعرض..ما تقييمك للمعرض العام الماضي وتوقعاتك لهذا العام ؟

خلال العام الماضي ساعد المعرض في إبرام صفقات بقيمة 150 مليون جنيه خلال فترة انعقاده، بينما تم إبرام صفقات بقيمة 400 مليون جنيه على هامش المعرض، ومن خلال الشراكات التي تم عقدها في المعرض هناك شركات كثيرة توسعت بالخارج في السعودية وباكستان.

وخلال العام الجاري نتوقع إبرام صفقات خلال المعرض بقيمة تتجاوز 300 مليون جنيه و 800 مليون جنيه على هامش المعرض.

هذا العام أضفنا 3 فعاليات جديدة هي، جلسة رئيسية تناقش 4 محاور هامة هي " كيف تصبح رائد أعمال - التحول الرقمي - الشمول المالي - السمة التجارية للدولة"، ودورها في تسهيل التجارة والاستثمار، ومناقشة آليات التحول لرائد أعمال ناجح.

ما مساحة المعرض وأبرز القطاعات التى تشارك به هذا العام؟

هذا العام يقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع وهي ضعف مساحة العام الماضي، ونتوقع 12 ألف زائر للمعرض هذا العام مقابل 8 آلاف زائر في العام الماضي بنسبة 60% مصريين و 40% أجانب سواء للعارضين والزائرين.

وفيما يتعلق بالقطاعات يعد القطاعين الغذائي والملابس أبرز القطاعات التي بهم فرص استثمارية جيدة للفرنشايز، كما يشارك القطاع الهندسي ومستحضرات التجميل.

هل ترى علامات تجارية مصرية محددة لها فرصة التوسع بالخارج بنظام الفرنشايز ؟

هناك العديد من العلامات التجارية المصرية الناجحة لها فرصة قوية في التوسع خارجيا مثل قطونيل ودايس وشركات الأكل مثل موري اند كو .

ماذا ستقدمون لريادة الأعمال خلال المعرض؟

يجمع المعرض هذا العام مختلف صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة وريادة الأعمال من أوروبا ومن مصر ومن الأسواق الإقليمية المجاورة، كذلك نطلق على هامش المعرض مسابقة لريادة الأعمال، على يتم التصويت فيها من جانب لجنة حكام متخصصين في صناعة ريادة الأعمال وكذلك نسمح للزوار المشاركة في التصويت على اختيار الشركة الأفضل.

حتى الآن تقدمت أكثر من 600 شركة للمسابقة سيتم تصفيتهم حتى 100 شركة، ثم يتم تصفيتهم مرة أخرى حتى 20 شركة ليصلوا في المرحلة الأخيرة الى 10 شركات يتنافسون في المسابقة على مدار ثلاثة أيام هي فترة المعرض، وستحصل الشركة صاحبة المركز الأول على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، فيما تحصل الشركة صاحبة المركز الثاني والثالث على خدمات مجانية من جانب شركاء المعرض لمدة عام.

هل هناك خطة للتوسع بالمعرض في الأسواق الخارجية؟

بالفعل لدينا خطة لذلك وسيتم عقد مؤتمر بيزنكس الرياض في شهر مارس من العام المقبل، وخلال عام 2021 سيكون هناك ثلاث معارض لبيزنكس في القاهرة والرياض وآخر في إحدى الدول الأفريقية.. حتى الآن لم نستقر على دولة محددة ولكن لدينا عرضين من شريك لنا في أوغندا وآخر في جنوب أفريقيا.

من وجهة نظرك.. كيف تؤثر التغييرات الاقتصادية الحالية على السوق؟

تدعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي جذب الاستثمار، وجعلت السوق أكثر مرونة وأمنا، بداية من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة، وتخفيض سعر الفائدة وتعديل قانون الاستثمار، وهو ما ظهر في حجم الاستثمار الأجنبي العام الماضي والذي وصل الى 7.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو أكثر بنهاية العام.