المصرف المتحد يضخ 40 مليون دولار لهيئة البترول لتمويل واردات من السعودية

كتبت- منال المصري:



قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف وافق على ضخ قروض بقيمة 40 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لاستيراد مواد بترولية من السعودية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.



وبلغت تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، حوالي 8 مليارات دولار منذ عام 2008، وحتى منتصف 2019، بحسب بيان سابق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقاري، اليوم الأربعاء، أن المصرف سدد وديعة بقيمة 250 مليون دولار مؤخرا للبنك الأفريقي للتنمية، وذلك بعد نمو موارد المصرف الدولارية.



وأشار القاضي إلى أن التدفقات الدولارية الواردة إلى المصرف تتراوح بين 50 و60 مليون دولار شهريا.