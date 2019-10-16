تراجع جديد في سعر الدولار مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع السعر في بنك الأسكندرية، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان، قرشا واحدا إلى 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي، إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية، قرشا واحدا، إلى 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك البركة، عند 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع.