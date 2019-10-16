فوري تستعرض تجربتها خلال ندوة التنمية الشاملة بالبنك الدولي

كتب- محمد علاء الدين:

شاركت شركة فوري للتكنولوجيا المالية في ندوة عن دور شركات التكنولوجيا المالية في التنمية الشاملة وذلك بدعوة من البنك الدولي، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الدولي والذي يحضره الدول الأعضاء في البنك لمناقشة أهم القضايا والاطلاع على التجارب المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وشاركت فوري في الندوة إلى جانب كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والرئيس التنفيذي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط لمؤسسة فيزا العالمية ومحافظ البنك المركزي للفلبين والشريك المؤسس لمؤسسة كينوا للتمويل.

وناقشت الندوة النماذج والأساليب المستحدثة من قبل شركات التكنولوجيا المالية للوصول بالخدمات المالية لإلى الفئات المهمشة بالإضافة إلى أطر التعاون بين شركات التكنولوجيا والبنوك ومنظومات الدفع العالمية للاسراع بتحقيق الشمول المالي.

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري إن دعوة الشركة للمشاركة في هذه الندوة يعني اهتماما من المجتمع الدولي بتجربة شركة فوري في الوصول بالخدمات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

وأضاف في بيان صحفي أن فوري قدمت خدماتها لما يقرب من 23 مليون عميل ونفذت ما يقرب من 2.5 مليون معاملة يوميا من خلال شبكة تضم 33 بنكا و110.4 الف منفذ معتمد في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح صبري أن فوري تقدم خدماتها في السوق المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر بإشراف البنك المركزي المصري وذلك في العديد من المجالات مثل سداد الفواتير ومنظومة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ومنظومة قبول المدفوعات إلكترونيا والإقراض متناهي الصغر وخدمات الوكيل البنكي.

يذكر أن البنك الدولي قد خصص خلال فعاليات اجتماعه السنوي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي عالميا على مدار 10 سنوات.