العربي: توقيع بروتوكول مع الغرفة الإيطالية لدعم المشروعات الصغيرة

كتبت- منار الرخ:

وقعت غرفة القاهرة التجارية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الإيطالية، لدعم المشروعات الصغيرة، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأربعاء.

وقال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة الإيطالية فرصة كبيرة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وإيطاليا.

وأضاف العربي، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر.

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين وتساعد على زيادة التجارة البينية، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين .

وأكد العربي، على العلاقات القوية بين مصر وإيطاليا والتي تسعى الغرفة التجارية للقاهرة لتطويرها لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من فرص الاستثمار المُتاحة وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في مصر وإيطاليا.

وأوضح العربي أنه من الضروري لحكومات الدول ومنظمات الأعمال أن تعمل على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل .

"لذلك من المهم أن نتواجد اليوم للمساهمة والمشاركة في هذا اللقاء لكي تُتاح لكلانا الفرصة في فتح آفاق جديدة ومتعددة داخل الأسواق المصرية والإيطالية وتبادل السلع والمنتجات بين كلا البلدين" بحسب العربي.

وقال العربي، إن 80% من التجارة بين مصر وايطاليا قائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن مصر الآن في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال إقامة وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والعديد من المشروعات التنموية والاقتصادية الملحقة لهذا المشروع القومي، لفتح مجالات الاستثمار لدفع عجلة التنمية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي .



وأشار العربي إلى أن عام 2020 سيشهد طفرة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين عن طريق الغرفتين بموجب هذا البروتوكول الذي سيحقق استفادة الطرفين من سوقيهما، والأسواق الأخرى المتاحة عن طريقهما.

وأعلن العربي أن الغرفة ستعمل على بذل كل طاقتها لدعم هذا الفكر باعتبارها أكبر المؤسسات التجارية المصرية من حيث عدد أعضائها وحجم أعمالها التجارية، بحسب البيان.