إقامة أول مهرجان لعسل النحل في مصر للتوعية بأهميته وقيمته الغذائية

القاهرة- مصراوي:

انطلق في مصر اليوم الأربعاء، أول مهرجان لعسل النحل، والذي يستمر في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، بحديقة الميرلاند بمصر الجديدة، بشراكة بين وزارة الزراعة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد النحالين العرب.

وقالت شركة هيرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهرجان يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيمة الغذائية العالية للعسل وكافة منتجات خلية النحل، والحث على زيادة إدراجهم في النظم الغذائية اليومية، حيث لا يتعدى استهلاك المواطن العربي عن المائة جرام سنوياً من العسل، بينما يتجاوز استهلاك المواطن الأوروبي الإثنين كيلوجرامات سنوياً.

وأضافت هيرو أنها تسعى لإرساء قواعد تربية آمنة للنحل تضمن سلامة المنتج المقدم للمستهلك المصري وترتقي بجودته، وأنها تحرص على المشاركة في فعاليات المهرجان بإقامة محاضرة تعريفية لأصحاب المناحل ومنتجي العسل والمهتمين بتطوير تلك الصناعة في مصر على أيدي كبار الأساتذة المختصين بمركز بحوث النحل التابع لوزارة وكليات الزراعة، إيماناً منها بأهمية تربية النحل وما له من مستقبل استثماري واعد في مصر لامتلاكها ثروة هائلة من خلايا نحل العسل تفوق الـ 2 مليون خلية، لتتفوق بهذا العدد على مثيلاتها في الوطن العربي.

وتتعدد مواضيع النقاش بالمحاضرة لتشمل طرق علاج أمراض النحل باستخدام مواد طبيعية بديلة للعقاقير البيطرية، كما تتضمن محاور المحاضرة أساليب وأوقات التغذية السليمة للنحل لإنتاج عسل طبيعي نقي ذو جودة عالية يطابق المواصفات المصرية والعالمية.

من جانبه، عقب محمود بزان – الرئيس الإقليمي لشركة هيرو بالشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "دائماً ما تضع هيرو كافة خبراتها وأنشطتها البحثية طوع منفعة مستهلكيها، فتعمل دوماً على تحسين وتطوير تقنياتها الصناعية والبحثية لتصل بمنتجاتها إلى أعلى معايير الجودة العالمية".

وأضاف: "أطلقت هيرو مؤخراً أحدث منتجاتها من أنقى أنواع عسل النحل الطبيعي، لذا رأت في هذا المهرجان فرصة لمشاركة النحالين المصريين تجربتها في تحسين خصائص العسل المنتج بدراسة متأنية غاية في الدقة."

واستعرض الكتور محمد المحلاوي – رئيس قطاع الجودة والاستدامة بشركة هيرو الخصائص الفريدة التي يمتاز بها السوق المصري وفرص الاستثمار الواعدة التي تنتظر قطاع تربية النحل وإنتاج العسل.

وقال إن "مصر لديها ميزة تنافسية عالية وفرصة عظيمة للاستثمار تعد بمستقبل مشرق لهذا القطاع المثمر، فمناخنا يضمن بيئة حاضنة لتربية آمنة للنحل، كما أن مصر تصنف عالمياً من الدول القليلة القادرة على تربية النحل وملكاته على مدار العام."

وفي تعقيب له عن مشروع هيرو الخلاق، أفاد المحلاوي قائلاً: "استناداً الى رؤية الشركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، تتبنى هيرو مشروعاً ضخماً للحفاظ على سلالة النحل المصري وحمايته من الانقراض وهو مشروع (BeeCareful)، حيث تعد سلالة النحل المصري من أندر سلالات النحل على مستوى العالم وتتواجد في وادي النيل منذ أكثر من 5000 عام، حيث وجدت منقوشة على جدران المعابد الفرعونية لتفردها بإنتاج أجود أنواع العسل ومقاومتها للعديد من الأمراض وتكيفها مع البيئة المصرية."