المركزي للإحصاء: 1.6% زيادة في إنتاج القمح بمصر خلال 2017-2018

كتبت- شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن إنتاج القمح في مصر ارتفع بنسبة 1.6% خلال العام المالي 2017-2018 مقابل العام المالي السابق.

وأوضح الجهاز، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، أن زيادة إنتاج القمح إلى 8.6 مليون طن سببها زيادة المساحة المنزرعة بالقمح خلال العام 2017-2018.

وتراجع إنتاج مصر من الأرز خلال العام المالي 2017-2018 إلى 3.1 مليون طن مقابل 5 ملايين طن، بنسبة انخفاض 37%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وأوضح البيان، أن سبب هذا التراجع هو سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه وخفض المساحات المنزرعة بالأرز خلال ذلك العام.

وارتفع أيضًا إنتاج الخضروات خلال العام المالي 2017-2018 بنسبة 1.7% لتسجل 19.8 مليون طن، بينما تراجع إنتاج الفاكهة إلى 11.9 مليون طن، بحسب المركزي للإحصاء.