انخفاض أسعار أطقم البورسلين بسبب الركود والتراجع يصل إلى 250 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

قال فتحي الطحاوي, نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار أطقم البورسلين تراجعت بنسبة تتراوح بين 4 و8% خلال شهر.

وأضاف الطحاوي، أن تجار الأدوات المنزلية خفضوا من أسعار أطقم البورسلين بداية من منتصف الشهر الماضي لتنشيط حركة البيع في الأسواق، بانخفاض يتراوح بين 120 و250 جنيها.

ويتكون طقم المائدة المصنوع من البورسلين من نحو 42 قطعة ويشمل أطباق صغيرة وكبيرة فضلا عن أكواب وفناجين.

ويتراوح سعر طقم البورسلين حاليا بين 2850 جنيها و3 آلاف جنيه مقابل أسعار كانت تصل إلى 3250 جنيها بداية الشهر الماضي، حسب الخامة، وفقا لقول أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية.

ويري هلال أن السوق يعاني من حالة ركود مستمرة، وهو ما دفع التجار لخفض الأسعار بالأسواق.

وأرجع هلال حالة الركود التي يشهدها سوق الأدوات المنزلية إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

وكانت أسعار البورسلين ارتفعت خلال أغسطس الماضي بين 100 جنيه و250 جنيها في الطقم الواحد، حسب الخامة، وفقا لقول أشرف هلال في وقت سابق لمصراوي.