إطلاق النسخة الثانية من قمة Vested Summit للإبداع والتكنولوجيا الشهر المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

تنطلق قمة فيستد "Vested Summit" للإبداع والتكنولوجيا في نسختها الثانية التي تقام خلال الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم، في مدينة سهل حشيش، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهة المنظمة، اليوم الأربعاء، تستضيف القمة هذا العام، "جيسون سليفا"، مرشح جائزة إيمي ومقدم البرنامج الشهير "Brain Games" الذي يبث على قناة ناشونال جيوغرافيك، ويشارك "سيلفا" بوصفه سفيرا لقمة التكنولوجيا الواعية للعام الحالي.

وتستهدف أعمال القمة مجتمع رواد التكنولوجيا والأعمال من خلالها محاورها الرئيسية الثلاث: الاستثمار، والتكنولوجيا، والقوى العظمى بمشاركة متحدثين عالميين و إقليميين من أكثر من 25 دولة، فضلاً عن ما يقرب من 1500 حاضراً، وأكثر من 50 متحدثاً، وقرابة 100 شركة ناشئة.

ويقدم محور الاستثمار فرصة مميزة للنقاش وتبادل الرؤى مع المستثمرين الكبار ورواد الأعمال حول رأس المال والأسواق الناشئة. بمشاركة أفضل ثلاثين شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الواعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تركز عملها على تقديم حلول فورية لمشاكل المجتمع باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي، مع مجموعة من المستثمرين العالميين و الإقليميين والمحليين منهم سواري فينتشرز واليكس انجيلز وفيلاج كابيتال وسوفتيكس و تو 179 و International Accelerator.

وتقام ورش عمل وحلقات النقاش على مدار الثلاثة أيام حول عدد من التقنيات منها البلوكتشين والتصنيع الرقمي والتكنولوجيا النظيفة وصولاً إلي تكنولوجيا الصوت وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يقاك معرض لاستعراض أحدث الحلول التكنولوجية والإبداعات التي يمكنها إحداث تغييرات جذرية لأكثر مشاكل العالم إلحاحاً والتي يمكنها إحداث تغيرات جذرية بما في ذلك الفقر، وندرة المياه، والاحتباس الحراري، والرعاية الصحية، والتعليم، والدمج المالي، بحسب البيان.

ويتحدث خلال قمة هذا العام وائل الحتو الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نيكولاس ميرفيس مؤسس ومدير مختبر الروبوت والوسائط التفاعلية بجامعة الإمارات ومبدع روبوت "ابن سينا"، وبسيمة عبد الرحمن الرئيس المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي.

جمعت Vested Summit في نسختها الأولى في العام الماضي، نحو 500 مندوبا من حوالي 20 دولة مختلفة ولفتت الانتباه إلى نوع جديد من ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة التي تستهدف تقديم حلول ذات تأثير حقيقي.