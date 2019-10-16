وزارة المالية تعلن آخر موعد للحصول على كارت ميزة مجانًا من 5 بنوك

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن آخر موعد الحصول على كارت "ميزة" مسبق الدفع مجانًا من 5 بنوك هو 1 نوفمبر المقبل

وبحسب الوزارة فإن الكارت، الذي يستخدم في الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية تصدره بنوك الأهلي والقاهرة ومصر والتجاري الدولي والزراعي المصري.

ونوهت صفحة الوزارة إلى أن آخر موعد للحصول على الكارت مجانًا هو 1 نوفمبر المقبل.

وفي مايو الماضي بدأت 5 بنوك، إصدار كارت ميزة الوطني، مجانًا، وذلك لمدة 6 أشهر بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

والبطاقة مسبقة الدفع، لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، ويحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعاته الإلكترونية.

وتتيح بطاقة ميزة نفس الخدمات المقدمة من شركتي فيزا، وماستر كارد، ولكن ميزة يتم استخدامها محليا فقط داخل مصر، فيما تتيح الشركتان الأخريان استخدام بطاقتهما داخل وخارج مصر.

ويعرض مصراوي جميع خطوات إصدار واستخدام وشحن بطاقة ميزة المدفوعة مقدما ومواصفاتها:

أولًا: خطوات الحصول على بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدمًا:

- يتوجه المواطن الراغب في إصدار البطاقة لأي فرع من فروع البنوك الخمسة لتقديم طلب إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا، بصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، ثم يحصل عليها مباشرة مجانًا من البنك.

- يتم إصدار البطاقة المدفوعة مقدما لأي مواطن بداية من سن 16 سنة.

- لا يشترط البنك على المواطن فتح حساب بنكي للحصول على ميزة المدفوعة مقدمًا.

- يحصل العميل على كارت واحد.

- تصدر البطاقة دون طباعة اسم العميل عليها، ولكن في حال رغبة العميل طباعة اسمه على البطاقة يتم تقديم طلب للبنك ويتم إصدار بطاقة باسمه.

- يتم إعدام البطاقة غير المستلمة من العميل بعد مرور 3 أشهر.

ثانيًا: خطوات شحن البطاقة المدفوعة مقدمًا:

- يتم شحن البطاقة من خلال طريقتين فقط وذلك بعد تفعيلها لأول مرة وتحديد رقم سري، وهما:

1- شحنها من خلال إيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لها.

2- شحنها من خلال أي فرع من فروع البنك المصدر للبطاقة.

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