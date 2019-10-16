مصر تتفق مع البنك الدولي على دعمها كمركز إقليمي للتجارة وتصدير الطاقة

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، بحضور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، وراجي الإتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك في مصر.

واتفق الجانبان أيضا خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية، ودعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وناقش الاجتماع، رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعي الصحة والتعليم في مصر، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشري، وناقش الجانبان، دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 500 مليون دولار.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تتعاون حاليا مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وخاصة دعم المرأة والشباب، موضحة حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود التنمية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال فريد بلحاج، إن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم فإن البنك الدولي حريص علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، خاصة في مجال البنية الأساسية لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.