  • عاجل:"تهديد وتصعيد وإلغاء".. رسائل نارية من المقاولون بعد قرار اتحاد الكرة بشأن القمة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:23 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    السمك البلطي

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.

    وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 40 و54 جنيها.

    وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

    السمك البلطي سوق العبور سوق الجملة أسعار الأسماك

    الخبر التالى:

    مصر تتفق مع البنك الدولي على دعمها كمركز إقليمي للتجارة وتصدير الطاقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان