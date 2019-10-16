الرقابة المالية تحذر41 شركة مدرجة بالبورصة من وقف نشاطها

كتبت- شيماء حفظي:

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها أنذرت 41 شركة مقيدة بالبورصة، وطالبتها بضرورة التواصل معها.

وأوضحت الهيئة، أنها أنذرت هذه الشركات بسبب تغيير المقرات الخاصة بها دون إخطار الهيئة، وعدم قيامها بموافاة الهيئة بقوائمها المالية، وعدم سداد الرسوم والمستحقات المقرر عليها للهيئة.

وأضافت "تم توجيه إنذارات لهذه الشركات وإعلانها بها في مواجهة النيابة إلا أنه لم يستجب أيا منها للإنذار المرسل إليه".

وأخطرت الهيئة الشركات، بضرورة التواصل معها، خلال 15 يوما من تاريخ هذا الإعلان وإلا سيتم استكمال الإجراءات بوقفها عن ممارسة النشاط ثم إلغاء الترخيص حال عدم الإزالة.

وفيما يلي قوائم الشركات التي أنذرتها الهيئة.