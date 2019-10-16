البترول: تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز لألواح خشبية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول، اليوم الأربعاء، تأسيس أول شركة باستثمارات مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة، بتكلفة استثمارية 210 ملايين يورو.

وبحسب البيان، ترأس وزير البترول طارق الملا، الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH، في إطار مساهمة قطاع البترول في دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز.

وقالت الوزارة، إن الاستثمارات في الشركة هي استثمارات مصرية خالصة وبطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنويا اعتمادا على كمية 245 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام وبتكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقا للمواصفات الأوروبية، على أن يتم عمل أعمال الإنشاءات والتركيبات من خلال شركة بتروجت.

وقال الملا، خلال الجمعية، إن إنشاء الشركة تماشيا مع سياسة الدولة التي تولي أهمية بالمشروعات البيئية وخاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز.

وأشار إلى أن المشروع الذي تم اختيار محافظة البحيرة لإقامته، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من قش الأرز بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلاً من حرقه والإضرار بالبيئة.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون هيكل المساهمين من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات بتروجيت وايثيدكو وسيدبك.

وأضاف الوزير أن المشروع يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسيسهم في سد احتياجات السوق المحلي المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF ، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها.