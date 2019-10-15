المركزي يصدر كتابا دوريا لتحديث مفاهيم "توظيفات البنك لدى العميل الواحد"

كتب- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، إجراء تحديث جديد على مفاهيم توظيفات البنك لدى العميل الواحد، بحسب كتاب دوري نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني.

وأشار خطاب البنك المركزي الموقع باسم طارق عامر محافظ البنك، إلى أن هذه التعديلات تنبع من حرص البنك المركزي على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، والعمل على تنفيذها بما يكفل سلامة القطاع المصرفي.

وبحسب الكتاب الدوري، تشمل التحديثات على مفاهيم توظيفات البنك لدى العميل الواحد، تطبيق كافة التعليمات السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة، متضمنا توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له، باستثناء شركات التأمين.

وأشار المركزي إلى أن التعليمات تتضمن توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له، ليتضمن ما يلي:

- إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية.

- 50 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة.

- 20 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل.

وتضمن الكتاب الدوري للمركزي منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.