ديا الألمانية: ننفذ خطة عمل طموحة لتعزيز إنتاجنا من الغاز بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال سامح صبري الرئيس التنفيذي لشركة فينترشال ديا الألمانية بمصر، إنها تنفذ حاليا خطة عمل طموحة في مصر لتعزيز إنتاجها من حقولها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط، بعد أن ضخت أكثر من 500 مليون دولار منذ عام 2018، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف صبري، خلال المؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، الذي تم افتتاحه اليوم بالإسكندرية، أن شركته تواصل تنفيذ أنشطة مكثفة لتنمية حقول الشركة بخليج السويس وحقل غاز دسوق بالدلتا، والإعداد لبدء العمل في البحث عن الغاز بأحدث مناطق عمل الشركة في مصر شرق دمنهور والتي فازت بها مطلع العام الحالي.

وأشار إلى مواصلة العمل مع شركة بي بي البريطانية، في تنمية حقول غاز غرب دلتا النيل أحد أهم حقول الإنتاج فى مصر خلال الفترة الحالية.

وذكر صبري أن مصر، التي تستثمر فيها شركته منذ أكثر من 45 عاما، تعد مركزا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنها تتطلع لتحقيق طفرة كبيرة في أنشطتها وإنتاجها في مصر، خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار في مصر.