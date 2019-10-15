"بي بي": بدء إنتاج الغاز الطبيعي من كشف "القطامية" منتصف 2020

كتب- مصطفى عيد:

قال كريم علاء رئيس شركة بي بي مصر، إن شركته ستعمل على تطوير كشف "القطامية" للغاز الطبيعي، والذي من المخطط أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2020، وسيتم معالجته في تسهيلات الشركة الفرعونية للبترول، وذلك استكمالا لنجاح تنفيذ مشروع أتول والاستفادة من البنية التحتية القائمة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأشار علاء خلال المؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، الذي تم افتتاحه اليوم بالإسكندرية، أن إلى استمرار العمل في حقل أتول في منطقة امتياز شمال دمياط، والذي ينتج حوالي 300 مليون قدم مكعب يوميا من ثلاثة آبار، وأنه يجري حفر بئر رابعة لدعم وزيادة الاحتياطي والإنتاج.

ويمثل إنتاج شركة بي بي، مع شركائها، حوالي 60% من الإنتاج السنوي للغاز في مصر، بحسب كريم علاء، الذي كشف عن وصول استثمارات شركة بي بي في مصر حتى الآن، إلى أكثر من 35 مليار دولار.

وذكر علاء أن شركته تخطط أيضًا لتطوير أول حقل فى طبقة أوليجوسين في دلتا النيل، "ساتيس غرب"، والذي يمكن أن يكشف عن إمكانات إضافية في البحر المتوسط، موضحا أن الشهر الماضي شهد بداية الإنتاج من حقل "بلطيم جنوب غرب" بالشراكة مع إيني.

وأشار إلى استثمارات بي بي في مشروع غرب دلتا النيل لتنمية خمسة حقول، حيث بدأ انتاج حقلي تورس وليبرا في عام 2017، يليها جيزة وفيوم في فبراير 2019، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج حقل ريفين بنهاية العام.

وأضاف علاء أنه مع بداية إنتاج حقل ريفين سيرتفع إجمالي إنتاج حقول غرب دلتا النيل إلى حوالي 1.3 مليار قدم مكعب في اليوم، أي ما يعادل نحو 15% من الإنتاج الحالي للغاز في مصر.

وأوضح أن شركته تعمل على توسيع أنشطتها، لتصبح مصر إحدى أكبر الدول في ملف استثمارات شركة بي بي العالمية، مما يتماشى مع استراتيجية النمو الخاصة بها، التي تهدف للوصول إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2016.